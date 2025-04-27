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Рюдигер извинился за поведение в экстра-тайме против «Барсы»: «Этому нет оправдания. Я совершил ошибку»

Антонио Рюдигер извинился за поведение в игре «Реала» с «Барселоной» (2:3).

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала Кубка Испании главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.

«Моему поведению прошлой ночью определенно нет оправдания. Мне очень жаль. Со второго тайма мы играли очень хорошо.

Спустя 111 минут я уже не смог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку.

Еще раз извиняюсь перед судьей и всеми, кого разочаровал вчера вечером», – написал защитник «Реала» в соцсетях.

Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм Антонио Рюдигера
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