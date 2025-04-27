  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Основная проблема арбитров – 98% из них не играли в футбол, им трудно разобраться»
94

Александр Мостовой: «Основная проблема арбитров – 98% из них не играли в футбол, им трудно разобраться»

Александр Мостовой высказался о судействе в матче «Спартак» – ЦСКА (1:2).

Арбитром встречи был Кирилл Левников. Его дважды подзывали к монитору для просмотра эпизодов в штрафной площади ЦСКА.

«Когда в первом эпизоде с Маркиньосом судья свистнул и пошел смотреть, я сразу сказал, что ничего не было. Там просто идет игра в корпус, и это игровой момент. Я думал, что если пенальти назначат, то это будет неправильно. Но, к счастью для футбола, он не поставил пенальти. Я сразу подумал: «Молодец! Это по-футбольному». Была игра в плечо, Маркиньос понимал, что он в штрафной и упал.

Во втором эпизоде тоже не было пенальти. Когда он снова пошел к монитору смотреть, я подумал, что такое нельзя назначать. Идет борьба, человек прыгает и играет головой. Он тем более затылком сыграл. Да, какое-то касание [руки] от головы. Но какая разница? Как можно давать? Я, конечно, подумал, что это ошибка судейская. Но опять же, я к этому спокойно отношусь.

Судьям тяжело. Их основная проблема, что 98% из них не играли в футбол. Им трудно разобраться. Меня больше всего бесит, когда судьи начинают потом в эфирах рассуждать о том, что здесь можно было так сделать, а вот тут по-другому. У них на все есть отговорки. Я всегда говорю, что это показатель того, что они никогда не играли в футбол.

Второй эпизод – это не пенальти. Как оцениваю судейство в целом? Он судил нормально, но этот эпизод с пенальти мог повлиять на игру. А если бы «Спартак» потом еще забил? Что сказали бы в ЦСКА? Они бы сказали: «Ни хрена себе!»

А так, счет был бы 1:1, как и планировали. Просто ЦСКА повезло, что они здорово отобрали, побежали свежие игроки, которые вышли на замену», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoсудьи
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
logoМаркиньос Коста
logoКирилл Левников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Судья не засчитал гол «Астрахани» «Нарту» на 92-й минуте, хотя мяч пересек линию после попадания в перекладину. Гол мог принести победу
10сегодня, 08:34Видео
Александр Мостовой: «60%, что «Краснодар» станет чемпионом. «Спартак» выпал из гонки»
37сегодня, 08:33
ТВ «Реала» считает, что де Йонгу стоило показать красную за фол на Мбаппе: «Фуэртес говорит, что против нас примут меры. Может, это первая»
148сегодня, 08:18Фото
ТВ «Реала» о падении Винисиуса в штрафной «Барсы»: «Явный пенальти. Показали офсайдную линию, но не момент паса. Мы должны видеть всю картинку и не должны верить марионеткам»
148сегодня, 07:01
Васкеса удалили в класико за «выражение несогласия», Беллингема – за то, что подошел к судьям «в агрессивной манере»
128сегодня, 06:23
Главные новости
Новосадов о пенальти в ворота ЦСКА: «Это цирк. ВАР по звонку работают, чтобы отделить «Спартак» и армейцев от чемпионской гонки»
14 минуты назад
Чемпионат России. «Крылья Советов» играют с «Оренбургом», «Акрон» в гостях у «Химок», «Рубин» против «Факела»
276211 минут назадLive
Празднуйте победы в стиле Бэйла! Ловите сердца и уклоняйтесь от неприятностей
12 минут назадТесты и игры
«Кубарси не смог дотянуться до мяча, поэтому фол Себальоса, наказуемый сам по себе, не имеет значения здесь». Экс-арбитр Итурральде о падении защитника «Барсы» в штрафной «Реала»
3029 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Венеции», «Интер» примет «Рому», «Ювентус» против «Монцы», «Наполи» сыграет с «Торино»
642 минуты назадLive
В ЦСКА готовы предоставить Акинфееву возможность провести 1000 матчей в карьере: «Если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах»
2047 минут назад
Тчуамени после 2:3 от «Барсы»: «Они празднуют наши поражения так, будто мы больше не выиграем. Мы вернемся»
7358 минут назад
Экс-арбитр Фернандес о падении Кубарси в штрафной «Реала» после захвата Себальоса: «Это пенальти. 8 из 10 арбитров ВАР вмешались бы»
30сегодня, 10:12Фото
«Спартак» хочет совершить 3-4 трансфера в летнее окно. Клуб ищет центрального хавбека и крайнего защитника с российским паспортом (Metaratings.ru)
35сегодня, 09:58
Экс-судья Итурральде об игре рукой Вальверде в штрафной «Реала»: «Это не пенальти. Если мяч попадает в опорную руку, это считается естественным»
21сегодня, 09:56Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Оренбург». Сергеев и Зиньковский играют. Онлайн-трансляция
512 минут назадLive
Первая лига. «Черноморец» играет с «Соколом», «Уфа» – «Шинник», «Торпедо» забило 4 гола «Алании»
2912 минут назадLive
Пономарев о судействе в России: «Безобразие, испортили весь футбол. В том числе и ВАР, зачем эти повторы?»
114 минут назад
Матс Хуммельс: «Итальянский футбол отличается от немецкого: на поле много единоборств. К такому стилю игры быстро привыкаешь – футбол есть футбол»
119 минут назад
Хави после победы в Кубке: «Барса» – лучший клуб мира, что бы ни говорили»
424 минуты назад
«Венеция» – «Милан». Леау, Тео, Пулишич играют. Онлайн-трансляция
142 минуты назадLive
Слот о том, можно ли считать его скаузером: «Это слишком сейчас. Я пытаюсь помочь «Ливерпулю» всего сезон – невозможно сравнить это с фанатами, которые были здесь 30-40 лет»
545 минут назад
У Триппьера 12 очков за 2 ассиста и сухой матч с «Ипсвичем». До этого тура у защитника была 1 голевая в 22 матчах АПЛ
сегодня, 09:59Фэнтези
Хуммельс о Раньери: «Он делает все, чтобы «Рома» выиграла. Клаудио последователен в отношении состава, у меня не было проблем с этим»
3сегодня, 09:39
Мерфи об игроке сезона в «Ливерпуле»: «Салах – очевидный выбор, но ван Дейк был еще важнее. Он единственный, кого клуб не может заменить»
1сегодня, 09:03