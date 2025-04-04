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  • Разгром ЦСКА в Кубке Гагарина, «Спартак» вышел во 2-й раунд, CSD поддержал «Барсу» в деле Ольмо, Инфантино ждет возвращения России, победа «Челси», Дзюба прошелся по Эмери и другие новости
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Разгром ЦСКА в Кубке Гагарина, «Спартак» вышел во 2-й раунд, CSD поддержал «Барсу» в деле Ольмо, Инфантино ждет возвращения России, победа «Челси», Дзюба прошелся по Эмери и другие новости

1. В Кубке Гагарина «Динамо» Минск разгромило ЦСКА (7:0) и повело 3-2 в серии. «Спартак» выиграл серию с «Северсталью» 4-1 и вышел во 2-й раунд. «Металлург» обыграл «Авангард» (3:1) в 5-м матче и сократил отставание до 2-3, а «Автомобилист» победил «Ак Барс» (2:0) и повел 3-2.  

2. Высший совет по спорту (CSD) подтвердил, что игроки «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктор остаются зарегистрированными до конца сезона. Комиссия по мониторингу Ла Лиги и RFEF признана некомпетентной для отмены регистрации. Ла Лига оспорит решение.

3. Гол Энцо принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» – 1:0. Мяч Сарра отменили после ВАР, Постекоглу сказал, что ВАР убивает футбол. 

4. Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение России в футбол, выступая на конгрессе УЕФА. Глава УЕФА  Александер Чеферин заявил, что Россию вернут после окончания конфликта на Украине.

Тем временем «Црвена Звезда» предложила России свой стадион в качестве нейтральной арены. ОФК выступил с аналогичным предложением.

5. Часть фанатов «Спартака» продолжит бойкотировать Fan ID: «Мы по-прежнему верны своим идеям. С сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на борьбу».

6. Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Испания поднялась на 2-ю позицию.

7. Борис Ротенберг-младший может стать гендиректором «Локомотива», если сезон признают неудачным, сообщает «Чемпионат».

8. НХЛ. «Тампа» проиграла «Оттаве» (1:2), Кучеров остался без очков впервые за 10 игр. «Колорадо» разобрался с «Коламбусом» (7:3) и вышел в плей-офф, Маккиннон набрал 1+2 и вновь возглавил гонку бомбардиров, Макар забросил 30-ю шайбу в сезоне (2-й защитник с таким достижением в XXI веке). «Сент-Луис» одолел «Питтсбург» (5:4 ОТ) – 11-я победа подряд и повторение клубного рекорда, Бучневич забил 16-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь

9. Финляндия отказалась от участия в ЧМ по хоккею с мячом из-за финансовых проблем.

10. НБА. 37 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс», мяч Морэнта принес «Мемфису» победу над «Майами» и другие результаты.

11. На матч «Ростов» – «Спартак» назначен Москалев, на игру «Локо» и «Зенита» – Чистяков, на дерби ЦСКА и «Динамо» – Карасев.

12. ФИДЕ присвоила 15-летней российской школьнице Анне Шухман звание женского гроссмейстера.

13. УЕФА может отстранить Рюдигера за непристойное поведение в матче с «Атлетико». Винисиуса, Мбаппе и Себальоса, скорее всего, оштрафуют, пишет Marca. 

14. «Реал» получил почти 139 млн евро от УЕФА по итогам ЛЧ-2023/24, «ПСЖ» – 122,4 млн, «Боруссия» – 120 млн евро. РФС получил 5,5 млн евро от УЕФА за сезон-2023/24.

15. Инстасамка и ее муж Moneyken купили «Чертаново Медиа». Они будут управлять клубом и отвечать за трансферы.

Цитаты дня.

«Церковь – святое место, там чувствую себя свободным. Я открыт к Богу, благодарю за то, что имею». Черников о вере

Ротенберг об 1-3 в серии с «Динамо»: «Можно перегруппироваться. Только одна команда в истории КХЛ с 0-3 вытаскивала – СКА. Наша задача сейчас – спокойно восстановиться»

Глава УЕФА Чеферин: «Там, где политика возводит стены, футбол строит мосты. Он должен оставаться образцом единства в этом разделенном мире»

Депутат Терюшков о словах Инфантино про возвращение России: «Чистая демагогия. Если футбол объединяет, то почему мы отстранены, а Украина – полноправный участник?»

Депутат Даванков об отмене гола СКА: «Тренеры «Динамо» смирились с поражением – вдруг кто-то кому-то звонит, обсуждает, какую причину придумать. Раньше в футболе были скандалы, теперь все поменялось»

Дзюба об Эмери: «В «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» обкакался. Очень сильный тренер, но в больших командах ему тяжело. Проиграли – он 3-4 дня с тобой не разговаривает, мимо проплывает, невозможно» 

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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