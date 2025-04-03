«Спартак» выиграл серию с «Северсталью» 4-1 и вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина

«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина-2025.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Северсталь » в 5-м матче первого раунда плей-офф со счетом 5:2.

Таким образом, «Спартак » выиграл серию 4-1 и вторым вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина в текущем сезоне.

Ранее в следующий этап прошел «Локомотив», который выбил «Торпедо» (4-0 в серии).