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«Спартак» выиграл серию с «Северсталью» 4-1 и вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина

«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина-2025.

Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Северсталь» в 5-м матче первого раунда плей-офф со счетом 5:2. 

Таким образом, «Спартак» выиграл серию 4-1 и вторым вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина в текущем сезоне. 

Ранее в следующий этап прошел «Локомотив», который выбил «Торпедо» (4-0 в серии). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Жамнов
logoАндрей Козырев
logoСпартак
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