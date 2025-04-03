«Спартак» выиграл серию с «Северсталью» 4-1 и вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина
«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина-2025.
Команда под руководством Алексея Жамнова обыграла «Северсталь» в 5-м матче первого раунда плей-офф со счетом 5:2.
Таким образом, «Спартак» выиграл серию 4-1 и вторым вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина в текущем сезоне.
Ранее в следующий этап прошел «Локомотив», который выбил «Торпедо» (4-0 в серии).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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