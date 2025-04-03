Ротенберг-младший может стать гендиректором «Локомотива», если сезон признают неудачным («Чемпионат»)
Борис Ротенберг-младший может стать гендиректором «Локомотива».
Бывший защитник клуба займет эту позицию в том случае, если сезон признают неудачным.
«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона.
Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», – сообщил источник «Чемпионата».
Сейчас Ротенберг работает директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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