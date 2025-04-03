Ротенберг-младший может стать гендиректором «Локомотива», если сезон признают неудачным («Чемпионат»)

Борис Ротенберг-младший может стать гендиректором «Локомотива».

Бывший защитник клуба займет эту позицию в том случае, если сезон признают неудачным.

«Акционеры «Локомотива» уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона.

Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», – сообщил источник «Чемпионата».

Сейчас Ротенберг работает директором департамента развития молодежного футбола «Локомотива ».