Ла Лига оспорит решение о регистрации Ольмо и Виктора, заявил Тебас: «Конечно»

Ла Лига оспорит решение о регистрации игроков «Барсы» Ольмо и Виктора.

Ранее стало известно , что Высший совет по спорту (CSD) встал на сторону клуба в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора . Оба футболиста останутся зарегистрированными до конца сезона.

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что на это решение будет подана апелляция.

– Будете ли вы подавать апелляцию?

– Конечно, да, – ответил Тебас.

Сообщалось, что у Ла Лиги есть право оспорить решение в судах общей юрисдикции.