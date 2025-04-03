Ла Лига оспорит решение о регистрации Ольмо и Виктора, заявил Тебас: «Конечно»
Ла Лига оспорит решение о регистрации игроков «Барсы» Ольмо и Виктора.
Ранее стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) встал на сторону клуба в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Оба футболиста останутся зарегистрированными до конца сезона.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что на это решение будет подана апелляция.
– Будете ли вы подавать апелляцию?
– Конечно, да, – ответил Тебас.
Сообщалось, что у Ла Лиги есть право оспорить решение в судах общей юрисдикции.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: El Chiringuito
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