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Инстасамка и ее муж Moneyken купили «Чертаново Медиа». Они будут управлять клубом и отвечать за трансферы (Mash)

Певица Инстасамка и ее муж Олег Еропкин купили футбольный клуб.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», певица Инстасамка и ее муж Олег Moneyken (Олег Еропкин) приобрели футбольный клуб «Чертаново Медиа». 

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 300 млн рублей. Однако в ходе переговоров она оказалась «в разы меньше».

По данным издания, в планах у артистов лично управлять делами клуба, отказаться от всех игроков и купить новых.

Moneyken занимался в футбольной академии «Чертаново» с трех до двенадцати лет. Еропкин был в заявке «Чертаново Медиа» на Кубок Надежды им. Отара Кушанашвили, в котором принимали участие команды, не попавшие в Winline Кубок Медиалиги.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Кубок Надежды МФЛ
logoWinline Кубок Медиалиги
logoЧертаново Медиа
«Moneyken» Олег Еропкин
logoWinline Медиалига
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