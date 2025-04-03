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  • Часть фанатов «Спартака» продолжит бойкотировать Fan ID: «Мы по-прежнему верны своим идеям. С сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на борьбу»
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Часть фанатов «Спартака» продолжит бойкотировать Fan ID: «Мы по-прежнему верны своим идеям. С сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на борьбу»

Часть фанатов «Спартака» не поддержала отмену бойкота Fan ID.

Ранее несколько фанатских групп красно-белых объявили о частичной отмене бойкота – в рамках Фонбет Кубка России и Olimpbet Суперкубка России.

В телеграм-канале фанатского объединения «Фратрия» опубликовали заявление о том, что позиция по Fan ID не будет смягчена. Заявление подписали 27 групп.

«Путь борьбы никогда не был простым и легким. Протестуя против введения Fan ID в 2022 году, мы понимали все тяжести и трудности, с которыми нам придется столкнуться, и приняли его общим решением всех ОФ и ультрас-коллективов.

Во имя общих целей мы пожертвовали частью своей жизни – посещением официальных матчей основного состава футбольного «Спартака», на что годами тратили свои силы, здоровье и энергию.

Спустя три года мы с сожалением видим, что не все разделяют наш взгляд на дальнейшую борьбу и объявляют о возвращении на матчи Кубка России.

На данный момент мы не видим предпосылок для смягчения нашей позиции по данному вопросу: мы по-прежнему крепки и верны своим идеям. Поэтому остаемся непоколебимыми в своем решении о бойкотировании матчей и призываем всех посещать альтернативные мероприятия, где представлены команды общества «Спартак»: «Спартак-2», ЖФК «Спартак», молодежный состав «Спартака», ХК «Спартак» и РК «Спартак», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Фратрии»
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