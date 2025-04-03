«Церковь – святое место, там чувствую себя свободным. Я открыт к Богу, благодарю за то, что имею». Черников о вере

Александр Черников назвал церковь святым местом.

– Заметил у тебя за ухом тату в виде креста. Ты верующий человек?

– Стараюсь ходить в церковь, хотя и не скажу, что делаю это часто. Я открыт к Богу: делюсь своими проблемами, благодарю за то, что имею. В церкви чувствую себя свободным. Святое место.

– Пробовал поститься?

– Читал, от чего нужно отказаться, и понял: с нагрузками спортсмена это совмещать трудно.

Родители рассказывали, как в течение недели держали пост, – очень тяжело. После завершения карьеры, возможно, хотел бы попробовать, – рассказал полузащитник «Краснодара ».