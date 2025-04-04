Постекоглу об отмене гола Сарра в матче с «Челси»: «ВАР убивает футбол. На принятие решения о «явной и очевидной» ошибке ушло 6 минут. Это безумие»

Эндж Постекоглу заявил, что ВАР убивает футбол.

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси » со счетом 0:1 в 30-м туре АПЛ .

На 69-й минуте полузащитник «шпор» Пап Матар Сарр поразил ворота соперника, но гол был отменен после вмешательства ВАР – сенегалец отобрал мяч у Мойсеса Кайседо с нарушением правил.

«Это убивает футбол. Это уже не та игра, что была раньше.

Судья засчитал гол, а затем потребовалось шесть минут [чтобы принять решение об отмене] из-за ошибки, которую судья ВАР счел явной и очевидной. Это безумие», – сказал главный тренер «Тоттенхэма ».

Фанаты «Тоттенхэма» кричали Постекоглу «Ты не знаешь, что делаешь» при выходе Сарра на замену в игре с «Челси». Тренер приложил ладонь к уху, когда сенегалец забил – но гол отменили