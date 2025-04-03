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CSD подтвердил, что Ольмо и Виктор остаются зарегистрированными до конца сезона. Комиссия по мониторингу Ла Лиги и RFEF признана некомпетентной для отмены регистрации

«Барселона» победила в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Ольмо и Виктора.

Ранее стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) встал на сторону клуба в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

CSD официально подтвердил эту информацию. Оба футболиста останутся зарегистрированными до конца сезона.

«Было четко и бесспорно установлено, что Комиссия по мониторингу не обладает компетенциями для принятия решений о регистрации.

Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) утверждают, что Комиссия по мониторингу не принимала решение, а скорее подтвердила или ратифицировала другие предыдущие соглашения, принятые компетентными органами.

Однако прочтение обсуждаемого соглашения ясно и четко показывает, что Комиссия по мониторингу не подтвердила, не ратифицировала и не выполнила соглашения, принятые Ла Лигой или RFEF, а скорее прямо согласилась не выдавать окончательную лицензию, запрошенную «Барселоной» для Дани Ольмо и Пау Виктора», – говорится в заявлении CSD.

У Ла Лиги есть право оспорить решение в судах общей юрисдикции.

Ла Лига объявила, что у «Барсы» нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, лимит трат на команду снижен. Сделка по продаже VIP-мест «Камп Ноу» не включена в отчет клуба

«Барсу» лишат Ольмо? Раскрыли хитрость со 100 млн за вип-места

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoПау Виктор
Федерация футбола Испании
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