CSD подтвердил, что Ольмо и Виктор остаются зарегистрированными до конца сезона. Комиссия по мониторингу Ла Лиги и RFEF признана некомпетентной для отмены регистрации
Ранее стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) встал на сторону клуба в споре с Ла Лигой по поводу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
CSD официально подтвердил эту информацию. Оба футболиста останутся зарегистрированными до конца сезона.
«Было четко и бесспорно установлено, что Комиссия по мониторингу не обладает компетенциями для принятия решений о регистрации.
Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) утверждают, что Комиссия по мониторингу не принимала решение, а скорее подтвердила или ратифицировала другие предыдущие соглашения, принятые компетентными органами.
Однако прочтение обсуждаемого соглашения ясно и четко показывает, что Комиссия по мониторингу не подтвердила, не ратифицировала и не выполнила соглашения, принятые Ла Лигой или RFEF, а скорее прямо согласилась не выдавать окончательную лицензию, запрошенную «Барселоной» для Дани Ольмо и Пау Виктора», – говорится в заявлении CSD.
У Ла Лиги есть право оспорить решение в судах общей юрисдикции.
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