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Глава ФИФА Инфантино: «Надеюсь, мы скоро сможем вернуть Россию на территорию футбола. Это будет означать, что все разрешилось»

Президент ФИФА выразил надежду на возвращение России в футбол.

«Мы всегда стараемся использовать спорт, футбол в частности, для объединения людей, объединения стран. В нынешнем разделенном мире нам нужно использовать любую возможность для того, чтобы люди могли общаться между собой. Спорт и футбол могут быть движущей силой этого.

Сейчас идут разговоры о ситуации на Украине. Я надеюсь, что мы скоро сможем перевернуть страницу, а также вернуть Россию на территорию футбола, потому что это будет означать, что все разрешилось», – сказал Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
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logoСборная России по футболу
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