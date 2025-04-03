Глава УЕФА Чеферин: «Возвращение России будет тогда, когда закончится конфликт»
Глава УЕФА заявил, что Россию вернут после окончания конфликта на Украине.
«Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорили на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения.
Когда закончится конфликт, будет возвращение», – заявил Александер Чеферин.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
Глава ФИФА Инфантино: «Надеюсь, мы скоро сможем вернуть Россию на территорию футбола. Это будет означать, что все разрешилось»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
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