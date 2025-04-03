Глава УЕФА Чеферин: «Возвращение России будет тогда, когда закончится конфликт»

Глава УЕФА заявил, что Россию вернут после окончания конфликта на Украине.

«Что касается принятия назад российских команд, то я уже много раз говорили на эту тему и могу повторить, если у вас есть сомнения.

Когда закончится конфликт, будет возвращение», – заявил Александер Чеферин .

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Глава ФИФА Инфантино: «Надеюсь, мы скоро сможем вернуть Россию на территорию футбола. Это будет означать, что все разрешилось»