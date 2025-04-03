Дзюба об Эмери: «В «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» обкакался. Очень сильный тренер, но в больших командах ему тяжело. Проиграли – он 3-4 дня с тобой не разговаривает, мимо проплывает, невозможно»
В настоящее время экс-тренер «Спартака» возглавляет «Астон Виллу».
– Как сейчас тебе успехи Эмери? Лига Европы имени Эмери!
– Да, я же не оспариваю, я говорю, он очень хороший [тренер]. Не могу сказать суперсильный. Почему? Потому что в «ПСЖ» он обкакался, в «Арсенале» он обкакался. В больших командах ему тяжело.
Объясню почему. Как тренер он очень сильный, правда. Как человек – у него проблемы немножко, у него есть собственный там психиатр.
Ну, просто вы проиграли – после игры он три-четыре дня с командой не разговаривает. Ну это невозможно! В большом футболе это не-воз-мож-но! Он три-четыре дня с тобой не разговаривает, ну что такое? Просто мимо тебя проплывает, – сказал в подкасте Hustle Show нападающий «Акрона», в прошлом игравший при Эмери в «Спартаке».
Дзюба об Эмери: «Когда он ушел из «Спартака», то написал Макгиди: «Fuck you!» Тот такой: «Fuck me? Fuck you, #####!» Я думаю: «Мне, сука, даже не написал!»
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