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ФИДЕ присвоила 15-летней российской школьнице Анне Шухман звание женского гроссмейстера

ФИДЕ присвоила российской школьнице Анне Шухман звание женского гроссмейстера.

«Международная шахматная федерация присвоила 15-летней российской школьнице Анне Шухман (родилась 6 мая 2009 г.) звание женского гроссмейстера. Отметим также, что в апреле Шухман с рейтингом 2413 впервые вошла в десятку лучших шахматисток России и расположилась сразу на шестой строчке.

Поздравляем Анну Шухман, желаем новых побед и творческих достижений!» – сообщила Федерация шахмат России (ФШР).

Шухман является мастером спорта России. В 2022 и 2023 годах она становилась чемпионкой мира среди женщин по решению шахматных композиций, выполнив норматив женского международного гроссмейстера. В 2024 году спортсменка одержала победу в первенстве России среди юниорок до 21 года.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФШР
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Анна Шухман
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