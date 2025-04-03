«Металлург» обыграл «Авангард» (3:1) в 5-м матче и сократил отставание в серии – 2-3

«Металлург» победил «Авангард» (3:1) в 5-м матче серии Кубка Гагарина (2-3).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте счет открыл форвард хозяев Егор Коробкин . На 19-й преимущество клуба из Магнитогорска удвоил нападающий Андрей Козлов .

На 25-й минуте шайбу забросил форвард «Авангарда» Рид Буше. Коробкин на 59-й забросил в пустые ворота.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов Спортса’’