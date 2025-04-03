«Металлург» обыграл «Авангард» (3:1) в 5-м матче и сократил отставание в серии – 2-3
«Металлург» победил «Авангард» (3:1) в 5-м матче серии Кубка Гагарина (2-3).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 14-й минуте счет открыл форвард хозяев Егор Коробкин. На 19-й преимущество клуба из Магнитогорска удвоил нападающий Андрей Козлов.
На 25-й минуте шайбу забросил форвард «Авангарда» Рид Буше. Коробкин на 59-й забросил в пустые ворота.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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