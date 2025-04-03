Ротенберг об 1-3 в серии с «Динамо»: «Можно перегруппироваться. Только одна команда в истории КХЛ с 0-3 вытаскивала – СКА. Наша задача сейчас – спокойно восстановиться»

Роман Ротенберг высказался о серии СКА с «Динамо» в плей-офф.

Петербургский клуб проиграл «Динамо» (4:5 ОТ) в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1-3 в серии.

– Расскажите, пожалуйста, про игру Артемия Плешкова. Что можете сказать об этом молодом даровании? Заменил Егора Заврагина и тащил все, что можно и все, что нельзя.

– Я еще раз хочу повториться, что не буду комментировать по отдельности наших игроков. Это плей-офф, все молодцы. Были приняты правильные решения с точки зрения состава, тактики.

«Динамо » здорово обороняется, мы знаем. И они воспользовались одной нашей ошибкой. Все молодцы, вопросов нет ни к кому. Работаем дальше.

– Если вы не хотите комментировать конкретных игроков, давайте про проблему необязательных и где-то глупых удалений, из-за которых были пропущены минимум две шайбы. Подскажите, как от этого избавиться, можно ли от этого избавиться? СКА на волоске находится, счет в серии 1-3. Подобных ситуаций, как во втором периоде, можно избежать, или уже разговоры не помогают, и в принципе ничего не поможет?

– Ну, если посмотреть на матчи в плей-офф в целом, вот вы смотрели, например, игру «Адмирал» – «Трактор», там «Трактор» очень много удалялся, и «Адмирал» реализовал свои моменты. Такая же ситуация здесь.

Обе команды играют на пределе, все хотят выиграть, где-то эмоции перехлестывают, где-то надо сыграть с холодной головой и работать ногами. Больше нет смысла ничего комментировать.

Что касается пропущенных шайб, наверное, всегда есть детали, которые мы обязаны улучшать – в том числе играть без удалений. Все команды к этому стремятся, мы тоже, конечно. Ну вы видели, сколько ребята бились, там многие на уколах играли, на травмах играли. Характер проявили и забили, могли еще забить. Ну, это плей-офф.

Знаете, всегда важно понимать, что в серии можно перегруппироваться. И в истории есть много очень таких серий. Если, например, в истории с 0-3 только одна команда в КХЛ вытаскивала – СКА. Только одна команда. Это один процент успеха.

В других ситуациях много таких успехов, случаев, когда спокойно команда берет несколько игр подряд, В этом ничего сложного нет. Это просто наша задача сейчас – перегруппироваться, спокойно восстановиться. Летим в Москву. Работаем дальше, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.