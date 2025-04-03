«Реал» получил почти 139 млн евро от УЕФА по итогам ЛЧ-2023/24, «ПСЖ» – 122,4 млн, «Боруссия» – 120 млн евро

«Реал» получил больше всего денег от УЕФА за прошлый сезон в Лиге чемпионов.

Согласно финансовому отчету УЕФА, мадридский клуб, выигравший ЛЧ в сезоне-2023/24, получил около 139 миллионов евро, из которых 14 млн евро приходятся на доход от продажи телевизионных прав.

Второе место по сумме призовых занял «ПСЖ » (122,4 млн евро), третьей идет игравшая в финале ЛЧ «Боруссия » Дортмунд (120 млн евро).

«Манчестер Сити » получил от УЕФА 110,5 млн евро за выступление в Лиге чемпионов и 4,5 млн евро – за участие в матче за Суперкубок Европы против «Севильи». Доход «Барселоны» составил 98 млн евро.

«Манчестер Юнайтед», занявший последнее место в группе, заработал около 61 млн евро. Наименьшую сумму среди участников предыдущего розыгрыща ЛЧ заработал «Антверпен» – менее 22 млн евро.

Среди участников Лиги Европы больше всего заработал «Байер», уступивший «Аталанте» в финале, – 41,2 млн евро. Клуб из Бергамо получил около 34 млн евро.

Общий призовой фонд еврокубковых соревнований в сезоне-2023/24 составил более 2,2 млрд евро. В текущем сезоне благодаря новому формату соревнований он увеличится на 25%.