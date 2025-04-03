«Всегда были и будем с русскими братьями». «Црвена Звезда» предложила России свой стадион в качестве нейтральной арены
«Црвена Звезда» готова предоставить России стадион в качестве нейтральной арены.
Об этом сообщил гендиректор клуба Звездан Терзич.
Ранее президент РФС Александр Дюков не исключил проведение домашних матчей в Сербии в случае необходимости играть на нейтральной территории после возвращения на международную арену.
«Црвена Звезда» всегда была и будет со своими русскими братьями. У нас есть все необходимое для российского футбола в вашем распоряжении», – сказал Терзич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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