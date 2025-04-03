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  • «Динамо» Минск – ЦСКА. 7:0 – Бориков и Горбунов сделали дубль, Воробьев поменял вратарей на 12-й минуте. Онлайн-трансляция
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«Динамо» Минск – ЦСКА. 7:0 – Бориков и Горбунов сделали дубль, Воробьев поменял вратарей на 12-й минуте. Онлайн-трансляция

«Динамо» Минск принимает ЦСКА в 5-м матче серии Кубка Гагарина (2-2) .

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

На 12-й минуте главный тренер ЦСКА Илья Воробьев заменил вратаря Ивана Просветова на Павла Хомченко.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске и на телеканале «КХЛ ТВ».

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Кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов Спортса’’

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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