«Динамо» Минск – ЦСКА. 7:0 – Бориков и Горбунов сделали дубль, Воробьев поменял вратарей на 12-й минуте. Онлайн-трансляция
«Динамо» Минск принимает ЦСКА в 5-м матче серии Кубка Гагарина (2-2) .
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 12-й минуте главный тренер ЦСКА Илья Воробьев заменил вратаря Ивана Просветова на Павла Хомченко.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на Кинопоиске и на телеканале «КХЛ ТВ».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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