УЕФА может отстранить Рюдигера за непристойное поведение в матче с «Атлетико». Винисиуса, Мбаппе и Себальоса оштрафуют, скорее всего (Marca)
УЕФА может отстранить Антонио Рюдигера за поведение в матче ЛЧ с «Атлетико».
Ранее руководящий орган европейского футбола открыл дело против Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора после жалобы «Атлетико» на их непристойное поведение во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» 12 марта.
Как сообщает Marca, вероятнее всего, УЕФА наложит на Винисиуса, Мбаппе и Себальоса денежные штрафы.
Рюдигер, чье поведение признано «угрожающим», может получить штраф и условную дисквалификацию в Лиге чемпионов. Не исключено также реальное отстранение немецкого защитника – он рискует пропустить первый матч 1/4 финала с «Арсеналом».
Ожидается, что окончательное решение по делу игроков «Реала» будет вынесено в пятницу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости