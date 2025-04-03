Депутат Даванков об отмене гола СКА: «Тренеры «Динамо» смирились с поражением – вдруг кто-то кому-то звонит, обсуждает, какую причину придумать. Раньше в футболе были скандалы, теперь все поменялось»

Депутат Владислав Даванков не согласен с судьями из-за отмены гола СКА.

Клуб из Петербурга потерпел поражение в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ, 1-3 в серии). Решение об отмене шайбы СКА в овертайме было принято из-за воздействия на вратаря «Динамо» Максима Моторыгина со стороны форварда петербуржцев Михаила Воробьева.

«Матч был просто невероятно интересным, не оторваться. Не понял только одно. В дополнительное время СКА забил победный гол, но его отменили

Повтор смотрели минут десять или больше (шесть – Спортс’‘). В футболе есть ВАР, там все понятно. В хоккее он тоже есть, и появился намного раньше, чем в футболе. Но в хоккее другие порядки: если команда считает, что гол в ее ворота забит не по правилам, то она должна сделать запрос на просмотр.

У ВАР в хоккее тоже есть право голоса, когда момент очевиден. Например, шайба побывала в воротах, а никто этого не заметил. Или наоборот – не попала, а гол засчитали.

Вчерашняя же отмена решающего в матче гола мне показалась странной. «Динамо » никакой запрос не делало. Вообще. Тренеры стояли, уже смирившись с поражением.

И тут вдруг кто-то невидимый решает этот гол оспорить. И гол где-то в неведомом месте долго-долго смотрят. Люди, 23 тысячи болельщиков, сидят, ждут. Для чего так затягивать?

Судя по всему, в этот момент кто-то кому-то звонит, обсуждает, какую бы причину придумать. И шайбу, решающую для СКА, после которого счет в серии плей-офф мог бы стать 2-2, отменяют.

Не поленился, специально решил изучить объяснение судейского департамента на сайте КХЛ. Крайне неубедительно, словно решили навести тень на плетень.

Заметил, что в футболе раньше были постоянные судейские скандалы – после каждого тура. А в хоккее наоборот, почти не было. Теперь же все поменялось.

Может быть, КХЛ нужно перенять футбольный опыт – пригласить арбитра из дружественной страны, чтобы он возглавил департамент судейства. И был бы не на зарплате у лиги, у которой тоже может быть корыстный интерес в исходах матчей, а на содержании у клубов.

Тогда решения и судейский вектор работали бы не в чьих то частных интересах, а ради чистой справедливости», – написал депутат Владислав Даванков .

🔥 Победный гол СКА отменили в овертайме – по делу?