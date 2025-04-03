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Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Испания поднялась на 2-ю позицию

Россия опустилась на одну позицию и занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА.

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. По сравнению с прошлой версией от 19 декабря 2024-го, сборная России опустилась на одну позицию – с 34-й на 35-ю.

Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Аргентины.

1 (1-е место в прошлой версии рейтинга). Аргентина

2 (3). Испания

3 (2). Франция

4. Англия

5. Бразилия

6 (7). Нидерланды

7 (6). Португалия

8. Бельгия

9. Италия

10. Германия 

25. Украина

35 (34). Россия

98. Беларусь

113 (110). Казахстан.

Полный рейтинг доступен по ссылке.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
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