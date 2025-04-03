Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Испания поднялась на 2-ю позицию
Россия опустилась на одну позицию и занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА.
ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. По сравнению с прошлой версией от 19 декабря 2024-го, сборная России опустилась на одну позицию – с 34-й на 35-ю.
Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Аргентины.
1 (1-е место в прошлой версии рейтинга). Аргентина
2 (3). Испания
3 (2). Франция
4. Англия
5. Бразилия
6 (7). Нидерланды
7 (6). Португалия
8. Бельгия
9. Италия
10. Германия
…
25. Украина
35 (34). Россия
98. Беларусь
113 (110). Казахстан.
Полный рейтинг доступен по ссылке.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
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