Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Испания поднялась на 2-ю позицию

Россия опустилась на одну позицию и занимает 35-е место в рейтинге сборных ФИФА.

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. По сравнению с прошлой версией от 19 декабря 2024-го, сборная России опустилась на одну позицию – с 34-й на 35-ю. Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Аргентины . 1 (1-е место в прошлой версии рейтинга). Аргентина 2 (3). Испания 3 (2). Франция 4. Англия 5. Бразилия 6 (7). Нидерланды 7 (6). Португалия 8. Бельгия 9. Италия 10. Германия … 25. Украина 35 (34). Россия 98. Беларусь 113 (110). Казахстан. Полный рейтинг доступен по ссылке .