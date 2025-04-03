Глава УЕФА Чеферин: «Там, где политика возводит стены, футбол строит мосты. Он должен оставаться образцом единства в этом разделенном мире»
Президент УЕФА объяснил, чем футбол лучше политики.
«Европейский футбол должен продолжать оставаться образцом единства в этом все более разделенном мире. И он продолжит быть единым.
Футбол – это больше, чем спорт. Это и отражение общества, и его модель. Футбол – универсальный язык, который выходит за рамки границ, объединяет сообщества и вдохновляет мечты.
Евро-2024 напомнил нам, что там, где политика возводит стены, футбол строит мосты. Ведь суть европейского футбола заключается не в разделении, а в солидарности, ярком отражении нашей человечности», – сказал Александер Чеферин на конгрессе УЕФА.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница УЕФА в X
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