Глава УЕФА Чеферин: «Там, где политика возводит стены, футбол строит мосты. Он должен оставаться образцом единства в этом разделенном мире»

Президент УЕФА объяснил, чем футбол лучше политики.

«Европейский футбол должен продолжать оставаться образцом единства в этом все более разделенном мире. И он продолжит быть единым.

Футбол – это больше, чем спорт. Это и отражение общества, и его модель. Футбол – универсальный язык, который выходит за рамки границ, объединяет сообщества и вдохновляет мечты.

Евро-2024 напомнил нам, что там, где политика возводит стены, футбол строит мосты. Ведь суть европейского футбола заключается не в разделении, а в солидарности, ярком отражении нашей человечности», – сказал Александер Чеферин на конгрессе УЕФА .