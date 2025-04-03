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  • Депутат Терюшков о словах Инфантино про возвращение России: «Чистая демагогия. Если футбол объединяет, то почему мы отстранены, а Украина – полноправный участник?»
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Депутат Терюшков о словах Инфантино про возвращение России: «Чистая демагогия. Если футбол объединяет, то почему мы отстранены, а Украина – полноправный участник?»

Роман Терюшков назвал демагогией слова Джанни Инфантино о возвращении России.

Выступая на конгрессе УЕФА, президент ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России в международный футбол: «Это будет означать, что все разрешилось».

«До завершения СВО все сочувственные высказывания исключивших русских из международного спорта – чистая демагогия. Спортивные функционеры проговаривают одни тезисы, а на бумаге и в действиях отражают и реализуют противоположное.

Инфантино, если футбол существует для объединения людей, то почему отстранена сборная России, а сборная Украины в это же время – полноправный участник?» – сказал депутат Госдумы Терюшков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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Политика
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