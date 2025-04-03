Депутат Терюшков о словах Инфантино про возвращение России: «Чистая демагогия. Если футбол объединяет, то почему мы отстранены, а Украина – полноправный участник?»
Роман Терюшков назвал демагогией слова Джанни Инфантино о возвращении России.
Выступая на конгрессе УЕФА, президент ФИФА выразил надежду на скорое возвращение России в международный футбол: «Это будет означать, что все разрешилось».
«До завершения СВО все сочувственные высказывания исключивших русских из международного спорта – чистая демагогия. Спортивные функционеры проговаривают одни тезисы, а на бумаге и в действиях отражают и реализуют противоположное.
Инфантино, если футбол существует для объединения людей, то почему отстранена сборная России, а сборная Украины в это же время – полноправный участник?» – сказал депутат Госдумы Терюшков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости