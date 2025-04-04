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НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Майами» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Лейкерс» примут на своей площадке «Голден Стэйт», «Майами», одержавший шесть побед подряд, сыграет дома с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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