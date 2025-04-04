НБА. «Лейкерс» примут «Голден Стэйт», «Майами» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Лейкерс » примут на своей площадке «Голден Стэйт », «Майами », одержавший шесть побед подряд, сыграет дома с «Мемфисом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.