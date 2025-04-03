Финляндия не выступит на ЧМ по хоккею с мячом из-за финансовых проблем
Сборные Финляндии по хоккею с мячом не будут участвовать в мужском и женском чемпионатах мира из-за финансовых причин.
Как сообщила федерация страны по этому виду спорта, проблемы во многом связаны с инфляцией. За последние несколько лет расходы на проживание, поездки и питание хоккеистов увеличились примерно на 20%.
«Проблема в том, что расходы растут, а доходов все меньше. Мы стараемся делать все возможное, чтобы исправить ситуацию, но нам необходима помощь.
Нам нужно, чтобы все хоккеисты объединились и помогли найти способ привлечь больше денег, которые гарантировали бы непрерывность нашей деятельности, развитие и существование хоккея с мячом.
При этом объем государственного финансирования сократился, а искать спонсоров стало еще труднее», – заявил председатель Финской ассоциации хоккея с мячом Антти Парвиайнен.
Также в качестве причин нестабильной финансовой ситуации называются российско-украинский конфликт и решение Международной федерации по хоккею с мячом (FIB) провести ЧМ, согласно регламенту которого каждая страна-участница теперь самостоятельно оплачивает проживание и питание игроков. Раньше эти расходы на себя брали организаторы.
В 2025 году Финляндия стала серебряным призером мужского чемпионата мира. Весной финская федерация намерена открыть сбор средств на продолжение своей деятельности.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий