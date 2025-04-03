Финляндия не выступит на ЧМ по хоккею с мячом из-за финансовых проблем

Сборные Финляндии по хоккею с мячом не будут участвовать в мужском и женском чемпионатах мира из-за финансовых причин.

Как сообщила федерация страны по этому виду спорта, проблемы во многом связаны с инфляцией. За последние несколько лет расходы на проживание, поездки и питание хоккеистов увеличились примерно на 20%.

«Проблема в том, что расходы растут, а доходов все меньше. Мы стараемся делать все возможное, чтобы исправить ситуацию, но нам необходима помощь.

Нам нужно, чтобы все хоккеисты объединились и помогли найти способ привлечь больше денег, которые гарантировали бы непрерывность нашей деятельности, развитие и существование хоккея с мячом.

При этом объем государственного финансирования сократился, а искать спонсоров стало еще труднее», – заявил председатель Финской ассоциации хоккея с мячом Антти Парвиайнен.

Также в качестве причин нестабильной финансовой ситуации называются российско-украинский конфликт и решение Международной федерации по хоккею с мячом (FIB) провести ЧМ, согласно регламенту которого каждая страна-участница теперь самостоятельно оплачивает проживание и питание игроков. Раньше эти расходы на себя брали организаторы.

В 2025 году Финляндия стала серебряным призером мужского чемпионата мира. Весной финская федерация намерена открыть сбор средств на продолжение своей деятельности.