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Александер Чеферин: «На Западе больше нет свободы слова. Все сыты политкорректностью по горло»

Александер Чеферин заявил об отсутствии свободы слова на Западе.

– Возможно, мы зашли на территорию навязанной политкорректности. Неужели люди все больше устают от этого и ожидают практических решений и простых ответов?

– Все мы сыты политкорректностью по горло. Здесь, в западном мире, свободы слова больше не существует. Вы больше не можете говорить то, что думаете, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.

Опубликовала: Анна Сунцова
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