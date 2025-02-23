Захарян забил «Леганесу» дальним ударом, впервые выйдя в старте в этом сезоне. У россиянина второй гол за «Сосьедад» и первый с марта

Арсен Захарян прервал серию матчей без голов.

Полузащитник впервые вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад » в этом сезоне и открыл счет уже на 12-й минуте игры 25-го тура Ла Лиги . Россиянин нанес точный удар в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади.

В последний раз до этого дня Захарян забивал 15 марта 2024 года – это был его единственный гол после трансфера в Испанию.