«Зениту» предложено 16-20 млн евро за Ренана от клуба из Саудовской Аравии. Защитник арендован «Аль-Шабабом»
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может остаться в чемпионате Саудовской Аравии.
По информации «Чемпионата», «Зенит» получил предложение о трансфере Ренана от одного из клубов саудовской лиги. За покупку бразильца готовы заплатить от 16 до 20 миллионов евро.
С сентября 2024 года Ренан выступает на правах аренды за «Аль-Шабаб». В 19 матчах чемпионата Саудовской Аравии бразилец отметился голом и двумя ассистами. Подробную статистику 21-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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