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«Наполи» проиграл «Комо» на выезде – 1:2. Ррахмани забил в свои ворота, у Диао победный на 77-й

«Наполи» в гостях проиграл «Комо» (1:2) в 26-м туре Серии А.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 7-й минуте Амир Ррахмани забил в свои ворота из-за пределов штрафной. Джакомо Распадори сравнял счет на 17-й минуте. Ассане Диао забил на 77-й.

Италия. Серия А 23 февраля 11:30
26 тур
Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Матч завершен
2 - 1
0.39XG0.73
Наполи
Коэффициенты
Матч окончен
Пас   Дувикас
90’
Стрефецца   Войвода
90’
86’
Симеоне
84’
Лоботка   Окафор
83’
Мактоминей
Да Кунья   Энгельхардт
81’
Диао   Фадера
81’
77’
Политано   Нгонж
  Диао
77’
Какре   Кутроне
72’
68’
Ди Лоренцо
62’
Лукаку   Симеоне
62’
Биллинг   Замбо-Ангисса
Фабрегас
58’
2тайм
Перерыв
Пас
24’
17’
  Распадори
  Ррахмани
7’
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Гольданига, Смолчич, Диао (Фадера, 81), Стрефецца (Войвода, 90), Да Кунья (Энгельхардт, 81), Перроне, Какре (Кутроне, 72), Пас (Дувикас, 90), Вигорито, Рейна, Феллипе Джек, Альберто Морено, Войвода, Йовине, Энгельхардт, Браунедер, Кутроне, Дувикас, Фадера, Иконе
1тайм
Наполи:
Мерет, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка (Окафор, 84), Биллинг (Замбо-Ангисса, 62), Политано (Нгонж, 77), Распадори, Лукаку (Симеоне, 62), Контини-Барановский, Скуффет, Жезус, Марин, Оливера, Гилмор, Хаса, Замбо-Ангисса, Окафор, Симеоне, Нгонж

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoНаполи
logoсерия А Италия
онлайны
logoКомо
logoАмир Ррахмани
logoДжакомо Распадори
logoАссане Диао
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