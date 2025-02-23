Матч окончен
«Наполи» проиграл «Комо» на выезде – 1:2. Ррахмани забил в свои ворота, у Диао победный на 77-й
«Наполи» в гостях проиграл «Комо» (1:2) в 26-м туре Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 7-й минуте Амир Ррахмани забил в свои ворота из-за пределов штрафной. Джакомо Распадори сравнял счет на 17-й минуте. Ассане Диао забил на 77-й.
Италия. Серия А 23 февраля 11:30
26 турStadio Giuseppe Sinigaglia
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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