49-летняя Чусовитина взяла бронзу в опорном прыжке на Кубке мира
49-летняя гимнастка Чусовитина взяла бронзу в опорном прыжке на Кубке мира.
Чусовитина выступала на 8 Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.
Спортивная гимнастика
Котбус, Германия
Женщины
Опорный прыжок
1. Тея Белак (Словения) – 13,299
2. Тьяса Кисселеф (Словения) – 13,266
3. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,249
Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!
Опубликовал: Антон Пилясов
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