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49-летняя Чусовитина взяла бронзу в опорном прыжке на Кубке мира

49-летняя гимнастка Чусовитина взяла бронзу в опорном прыжке на Кубке мира.

Чусовитина выступала на 8 Олимпийских играх, на ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье за Объединенную команду, а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке за Германию.

Спортивная гимнастика

Кубок мира

Котбус, Германия

Женщины

Опорный прыжок

1. Тея Белак (Словения) – 13,299

2. Тьяса Кисселеф (Словения) – 13,266

3. Оксана Чусовитина (Узбекистан) – 13,249

Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!

Опубликовал: Антон Пилясов
сборная Узбекистана (жен)
спортивная гимнастика
Тея Белак
сборная Словении
результаты
Кубок мира
Тьяса Кисселеф
logoОксана Чусовитина
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