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  • «Интер» вышел на 1-е место в Серии А по итогам тура. «Наполи» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих и поражение. Команды встретятся 1 марта
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«Интер» вышел на 1-е место в Серии А по итогам тура. «Наполи» не побеждает 4 матча подряд – 3 ничьих и поражение. Команды встретятся 1 марта

«Наполи» упустил лидерство в Серии А по итогам 26-го тура.

Сегодня команда Антонио Конте уступила «Комо» на выезде (1:2) и опустилась на 2-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Интер», обыгравший во вчерашнем матче «Дженоа» (1:0), набрал 57 очков и вышел на первое место в Серии А.

«Наполи» не побеждает в 4 последних матчах кряду – ранее команда сыграла вничью с «Ромой» (1:1), «Удинезе» (1:1) и «Лацио» (2:2).

В следующем матче «Наполи» сыграет с «Интером» на своем поле. Игра 27-го тура Серии А пройдет 1 марта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoИнтер
logoАнтонио Конте
logoКомо
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