Антони удален за подкат сзади на 93-й минуте игры с «Хетафе» и пропустит матч «Бетиса» с «Реалом»

Антони удален в конце игры «Бетиса» с «Хетафе».

На 93-й минуте вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед », попытался на фланге обыграть Хуана Иглесиаса , но защитник умело сыграл корпусом и завладел мячом. Преследуя соперника, Антони совершил подкат и сбил того с ног.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас сразу показал бразильцу красную карточку.

Таким образом, вингер пропустит игру против «Реала » 1 марта.

После перехода в «Бетис» Антони забил 3 гола и сделал 2 голевых паса в 6 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .