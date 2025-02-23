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Антони удален за подкат сзади на 93-й минуте игры с «Хетафе» и пропустит матч «Бетиса» с «Реалом»

Антони удален в конце игры «Бетиса» с «Хетафе».

На 93-й минуте вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», попытался на фланге обыграть Хуана Иглесиаса, но защитник умело сыграл корпусом и завладел мячом. Преследуя соперника, Антони совершил подкат и сбил того с ног.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас сразу показал бразильцу красную карточку.

Таким образом, вингер пропустит игру против «Реала» 1 марта.

После перехода в «Бетис» Антони забил 3 гола и сделал 2 голевых паса в 6 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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Хавьер Альберола Рохас
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