Антони удален за подкат сзади на 93-й минуте игры с «Хетафе» и пропустит матч «Бетиса» с «Реалом»
Антони удален в конце игры «Бетиса» с «Хетафе».
На 93-й минуте вингер, арендованный у «Манчестер Юнайтед», попытался на фланге обыграть Хуана Иглесиаса, но защитник умело сыграл корпусом и завладел мячом. Преследуя соперника, Антони совершил подкат и сбил того с ног.
Главный судья Хавьер Альберола Рохас сразу показал бразильцу красную карточку.
Таким образом, вингер пропустит игру против «Реала» 1 марта.
После перехода в «Бетис» Антони забил 3 гола и сделал 2 голевых паса в 6 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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