Тебас о судействе: «Реал» стал клубом-нытиком, который жалуется постоянно. Другие клубы считают, что у «Мадрида» и «Барсы» наибольшая выгода, но у них нет своего ТВ, чтобы сказать это»

Хавьер Тебас вновь раскритиковал клубное телевидение «Реала».

«В последние несколько недель вокруг судейства было много споров. Федерация не ищет решений. Клубное телевидение «Реала» создает противоречия, пишет лживую историю и ставит под сомнение весь футбол. Все клубы жалуются, но «Мадрид » обращает на это внимание. Это история о манипуляциях и вербальной агрессии.

Я знаю многих фанатов «Реала», которые не согласны с тем, что «Мадрид» стал клубом-нытиком, который все время жалуется. Они жалуются в эти выходные и будут жаловаться на следующей неделе, говоря, что во всем виноват заговор.

ВАР используется слишком часто. Флорентино [Перес ] позвонил [бывшему] президенту федерации Рубиалесу , и с тех пор его использование стало чрезмерным. Мы хотим изменить систему судейства. Если спросить другие клубы, они скажут, что «Реал» и «Барса» получают наибольшую выгоду, но у них нет телевидения, чтобы сказать об этом. ТВ «Реала» – единственное СМИ, которое освещает эту историю», – сказал президент Ла Лиги в интервью The Objective.