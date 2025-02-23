Тебас о судействе: «Реал» стал клубом-нытиком, который жалуется постоянно. Другие клубы считают, что у «Мадрида» и «Барсы» наибольшая выгода, но у них нет своего ТВ, чтобы сказать это»
«В последние несколько недель вокруг судейства было много споров. Федерация не ищет решений. Клубное телевидение «Реала» создает противоречия, пишет лживую историю и ставит под сомнение весь футбол. Все клубы жалуются, но «Мадрид» обращает на это внимание. Это история о манипуляциях и вербальной агрессии.
Я знаю многих фанатов «Реала», которые не согласны с тем, что «Мадрид» стал клубом-нытиком, который все время жалуется. Они жалуются в эти выходные и будут жаловаться на следующей неделе, говоря, что во всем виноват заговор.
ВАР используется слишком часто. Флорентино [Перес] позвонил [бывшему] президенту федерации Рубиалесу, и с тех пор его использование стало чрезмерным. Мы хотим изменить систему судейства. Если спросить другие клубы, они скажут, что «Реал» и «Барса» получают наибольшую выгоду, но у них нет телевидения, чтобы сказать об этом. ТВ «Реала» – единственное СМИ, которое освещает эту историю», – сказал президент Ла Лиги в интервью The Objective.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий