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❄️ Кубок сильнейших. Смольский выиграл масс-старт, Лазовский – 2-й, Халили – 3-й

Белорус Антон Смольский победил в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Масс-старт

Начало – 12:30 по московскому времени (23 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Карим Халили

3. Савелий Коновалов

4. Антон Бабиков

5. Илья Авсеенко (Беларусь)

6. Степан Данилов (Беларусь)

7. Александр Поварницын

8. Максим Воробей (Беларусь)

9. Евгений Сидоров

10. Рустам Каюмов

11. Эдуард Латыпов

12. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

13. Александр Корнев

14. Никита Лобастов (Беларусь)

15. Александр Логинов

16. Ильназ Мухамедзянов

17. Кирилл Стрельцов

18. Василий Томшин

19. Кирилл Бажин

20. Павел Белько (Беларусь)

21. Олег Домичек

22. Алексей Вагин

23. Никита Поршнев

24. Иван Колотов

25. Иван Тулатин (Беларусь)

26. Леонид Кульгускин

27. Дмитрий Иванов

28. Михаил Бурундуков

29. Александр Бектуганов

30. Петр Пащенко

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
Кубок сильнейших спортсменов
сборная Беларуси
результаты
масс-старт
Степан Данилов
Евгений Сидоров
Павел Белько
logoКирилл Стрельцов
Алексей Вагин
Дмитрий Иванов
logoМаксим Воробей
logoНикита Поршнев
logoКарим Халили
logoНикита Лобастов
Ильназ Мухамедзянов
Иван Колотов
Александр Корнев
Антон Смольский
Леонид Кульгускин
logoВасилий Томшин
logoАлександр Поварницын
Илья Авсеенко
logoПетр Пащенко
logoАнтон Бабиков
logoДмитрий Лазовский
Рустам Каюмов
logoЭдуард Латыпов
Иван Тулатин
logoАлександр Логинов
Савелий Коновалов
Александр Бектуганов
Кирилл Бажин
Олег Домичек
Михаил Бурундуков
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