Белорус Антон Смольский победил в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов Раубичи, Беларусь Мужчины Масс-старт Начало – 12:30 по московскому времени (23 февраля), прямая трансляция – «Матч ТВ». Предварительный старт-лист 1. Антон Смольский (Беларусь) 2. Карим Халили 3. Савелий Коновалов 4. Антон Бабиков 5. Илья Авсеенко (Беларусь) 6. Степан Данилов (Беларусь) 7. Александр Поварницын 8. Максим Воробей (Беларусь) 9. Евгений Сидоров 10. Рустам Каюмов 11. Эдуард Латыпов 12. Дмитрий Лазовский (Беларусь) 13. Александр Корнев 14. Никита Лобастов (Беларусь) 15. Александр Логинов 16. Ильназ Мухамедзянов 17. Кирилл Стрельцов 18. Василий Томшин 19. Кирилл Бажин 20. Павел Белько (Беларусь) 21. Олег Домичек 22. Алексей Вагин 23. Никита Поршнев 24. Иван Колотов 25. Иван Тулатин (Беларусь) 26. Леонид Кульгускин 27. Дмитрий Иванов 28. Михаил Бурундуков 29. Александр Бектуганов 30. Петр Пащенко