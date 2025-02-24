Овечкин забил 135-й победный гол в НХЛ, повторив рекорд Ягра
Александр Овечкин забил 135-й победный гол в регулярках НХЛ.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» (7:3).
В активе 39-летнего Александра Овечкина теперь 135 победных шайб в лиге.
Он повторил достижение Яромира Ягра (135), разделив с ним 1-е место по числу решающих шайб в истории НХЛ.
Всего Овечкин забил 882 гола в лиге. Он занимает второе место в истории НХЛ, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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