Овечкин забил 135-й победный гол в НХЛ, повторив рекорд Ягра

Александр Овечкин забил 135-й победный гол в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» (7:3).

В активе 39-летнего Александра Овечкина теперь 135 победных шайб в лиге.

Он повторил достижение Яромира Ягра (135), разделив с ним 1-е место по числу решающих шайб в истории НХЛ .

Всего Овечкин забил 882 гола в лиге. Он занимает второе место в истории НХЛ, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).