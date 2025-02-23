«Барселона» и «Реал» набрали по 54 очка в 25 турах Ла Лиги. «Атлетико» отстает на 1 балл

«Барселона» и «Реал» возглавляют таблицу Ла Лиги после 25 туров.

Обе команды одержали победы на этих выходных – над «Лас-Пальмасом» и «Жироной» соответственно.

И каталонцы, и мадридцы набрали по 54 очка, «блауграна» расположена выше благодаря победе в класико осенью.

На третьем месте идет «Атлетико » – у него 53 балла. Замыкает четверку «Атлетик» с 48 очками.