«Барселона» и «Реал» набрали по 54 очка в 25 турах Ла Лиги. «Атлетико» отстает на 1 балл
«Барселона» и «Реал» возглавляют таблицу Ла Лиги после 25 туров.
Обе команды одержали победы на этих выходных – над «Лас-Пальмасом» и «Жироной» соответственно.
И каталонцы, и мадридцы набрали по 54 очка, «блауграна» расположена выше благодаря победе в класико осенью.
На третьем месте идет «Атлетико» – у него 53 балла. Замыкает четверку «Атлетик» с 48 очками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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