Овечкин забил 880-й, 881-й и 882-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 12 шайб

Александр Овечкин забросил 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » трижды отличился в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном » (7:3, 3-й период).

С 882 голами в 1467 играх 39-летний россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

В 41 игре текущего сезона на счету Овечкина 46 (29+17) очков.