Филимонов о хейте «Зенита»: «Есть зависть – только одна команда в лиге обладает такими финансами. Благодаря этому они реализуют все цели, игроков перекупают, зарплату больше дают»

Александр Филимонов связал хейт к «Зениту» с завистью людей.

«Это связано с финансированием «Зенита ». По большому счету, в чемпионате только одна команда обладает такими финансовыми возможностями. Благодаря этому они реализуют все цели. Где-то игроков перекупают, где-то зарплату предлагают больше.

Скажем так: к «Зениту» есть определенная зависть. Думаю, если бы в Воронеже или любой другой команде были бы сопоставимые финансы, никто бы про «Зенит» не вспоминал», – сказал бывший вратарь «Спартака » и сборной России Филимонов.

Напомним, что болельщики «Факела » первыми стали скандировать «Зенит» – позор российского футбола» на стадионе. Затем кричалку подхватили фанаты других клубов Мир РПЛ .