Филимонов о хейте «Зенита»: «Есть зависть – только одна команда в лиге обладает такими финансами. Благодаря этому они реализуют все цели, игроков перекупают, зарплату больше дают»
Александр Филимонов связал хейт к «Зениту» с завистью людей.
«Это связано с финансированием «Зенита». По большому счету, в чемпионате только одна команда обладает такими финансовыми возможностями. Благодаря этому они реализуют все цели. Где-то игроков перекупают, где-то зарплату предлагают больше.
Скажем так: к «Зениту» есть определенная зависть. Думаю, если бы в Воронеже или любой другой команде были бы сопоставимые финансы, никто бы про «Зенит» не вспоминал», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России Филимонов.
Напомним, что болельщики «Факела» первыми стали скандировать «Зенит» – позор российского футбола» на стадионе. Затем кричалку подхватили фанаты других клубов Мир РПЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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