Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере
Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере.
Сегодня американская горнолыжница выиграла золото в слаломе на этапе Кубка мира в Сестриере. Ей принадлежит рекорд по количеству победу на КМ.
Горные лыжи
Кубок мира
Сестриере, Италия
Женщины, слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.50,33
2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,61
3. Пола Молтзан (США) – 0,64
4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,76
5. Корнелия Элунд (Швеция) – 0,84
6. Эмма Айхер (Германия) – 1,10
7. Лена Дюрр (Германия) – 1,13
8. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,24
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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