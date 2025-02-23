Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере

Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня американская горнолыжница выиграла золото в слаломе на этапе Кубка мира в Сестриере. Ей принадлежит рекорд по количеству победу на КМ.

Горные лыжи

Кубок мира

Сестриере, Италия

Женщины, слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.50,33

2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,61

3. Пола Молтзан (США) – 0,64

4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,76

5. Корнелия Элунд (Швеция) – 0,84

6. Эмма Айхер (Германия) – 1,10

7. Лена Дюрр (Германия) – 1,13

8. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,24