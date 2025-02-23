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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере

Микаэла Шиффрин одержала 100-ю победу на Кубке мира в карьере.

Сегодня американская горнолыжница выиграла золото в слаломе на этапе Кубка мира в Сестриере. Ей принадлежит рекорд по количеству победу на КМ. 

Горные лыжи 

Кубок мира 

Сестриере, Италия 

Женщины, слалом 

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.50,33

2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,61

3. Пола Молтзан (США) – 0,64

4. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,76

5. Корнелия Элунд (Швеция) – 0,84

6. Эмма Айхер (Германия) – 1,10

7. Лена Дюрр (Германия) – 1,13

8. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,24

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Эмма Айхер
logoМикаэла Шиффрин
Анна Свенн-Ларссон
Лена Дюрр
Катарина Линсбергер
Пола Молтзан
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