НБА. «Бостон» играет с «Нью-Йорком», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

Действующий чемпион «Бостон » принимает «Нью-Йорк », испытывающий проблемы во встречах с лидерами сезона. «Голден Стэйт » сыграет с «Далласом » в матче соседей по зоне плей-ин Запада. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.