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НБА. «Бостон» играет с «Нью-Йорком», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

Действующий чемпион «Бостон» принимает «Нью-Йорк», испытывающий проблемы во встречах с лидерами сезона. «Голден Стэйт» сыграет с «Далласом» в матче соседей по зоне плей-ин Запада.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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