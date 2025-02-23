НБА. «Бостон» играет с «Нью-Йорком», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
Действующий чемпион «Бостон» принимает «Нью-Йорк», испытывающий проблемы во встречах с лидерами сезона. «Голден Стэйт» сыграет с «Далласом» в матче соседей по зоне плей-ин Запада.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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