Овечкин сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном». У 39-летнего капитана «Вашингтона» 29 голов в 41 игре сезона
Александр Овечкин сделал хет-трик в матче НХЛ.
39-летний капитан «Вашингтона» забил 3 гола в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).
В 41 игре текущего сезона на счету Александра Овечкина теперь 46 (29+17) очков.
С 882 голами в 1467 играх россиянин занимает второе место в истории лиги, продолжая погоню за рекордсменом Уэйном Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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