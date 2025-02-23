«Ливерпуль» на 11 очков оторвался от «Арсенала», проведя на матч больше, и на 20 – от «Ман Сити»

«Ливерпуль» оторвался от второго места в таблице АПЛ на 11 очков.

Команда Арне Слота обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в 26-м туре. Теперь на ее счету 64 балла после 27 игр.

Идущий следом «Арсенал» имеет матч в запасе и отстает на 11 очков. На третьей строчке – «Ноттингем Форест» (47), на четвертой – «Ман Сити» (44), на пятой – «Ньюкасл» (44).