У Хвичи 2+3 за «ПСЖ» в 8 играх. Вингер ассистировал Дембеле в игре с «Лионом»
Хвича Кварацхелия совершил пятое результативное действие за «ПСЖ».
Грузинский вингер отдал голевую передачу на Усмана Дембеле в матче 23-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:0, второй тайм).
На счету Хвичи 2 гола и 3 ассиста в 8 играх за «ПСЖ».
В следующем матче «ПСЖ» 26 февраля сыграет с «Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции-2024/25. Спортс’’ покажет в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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