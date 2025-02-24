У Хвичи 2+3 за «ПСЖ» в 8 играх. Вингер ассистировал Дембеле в игре с «Лионом»

Хвича Кварацхелия совершил пятое результативное действие за «ПСЖ».

Грузинский вингер отдал голевую передачу на Усмана Дембеле в матче 23-го тура Лиги 1 против «Лиона » (2:0, второй тайм).

На счету Хвичи 2 гола и 3 ассиста в 8 играх за «ПСЖ ».

В следующем матче «ПСЖ» 26 февраля сыграет с «Бриошеном» в четвертьфинале Кубка Франции-2024/25. Спортс’’ покажет в прямом эфире совместно с телеканалом «Старт», прокомментируют Вадим Лукомский и Виталий Ошовский.