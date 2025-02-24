Малкин забил 10-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс», набрав 1+1. У него 37 очков в 49 играх
Евгений Малкин забил 10-й гол в сезоне-2024/25.
38-летний нападающий «Питтсбурга» подправил шайбу в ворота «Рейнджерс» в первом периоде матча НХЛ (3:5).
Во втором периоде россиянин отметился результативной передачей. Теперь на счету Евгения Малкина 36 (10+26) очков в 49 играх сезона.
Сегодня форвард (16:19, 2:21 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и отметился 1 силовым приемом, 1 блоком и 1 перехватом. На вбрасываниях – 14,3% эффективности (1 выигранная попытка из 7).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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