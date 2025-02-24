Неймар забил ударом с углового и сделал 2 ассиста за тайм против «Интер Лимейра». У форварда 2+3 в 6 играх после возвращения в «Сантос»
Неймар забил гол прямым ударом с углового в игре за «Сантос».
33-летний бразильский форвард отличился на 27-й минуте матча 12-го тура чемпионата Паулиста против «Интер Лимейра» (3:0, перерыв).
Отметим, что перед подачей углового фанаты соперника освистывали Неймара, а он жестом показал «громче», потому что он не слышит их, а затем забил гол.
Неймар также дважды ассистировал в первом тайме нападающему Тикиньо Соаресу.
Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» этой зимой вернулся в родной «Сантос» из «Аль-Хилаля». В 6 матчах он забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Подробная статистика выступлений Неймара – здесь.
Неймар в Бразилии: жалуется на мячи, обменялся бутсами с Депаем и забил впервые с 2023-го
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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