Неймар забил ударом с углового и сделал 2 ассиста за тайм против «Интер Лимейра». У форварда 2+3 в 6 играх после возвращения в «Сантос»

Неймар забил гол прямым ударом с углового в игре за «Сантос».

33-летний бразильский форвард отличился на 27-й минуте матча 12-го тура чемпионата Паулиста против «Интер Лимейра » (3:0, перерыв).

Отметим, что перед подачей углового фанаты соперника освистывали Неймара, а он жестом показал «громче», потому что он не слышит их, а затем забил гол.

Неймар также дважды ассистировал в первом тайме нападающему Тикиньо Соаресу .

Бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ » этой зимой вернулся в родной «Сантос » из «Аль-Хилаля ». В 6 матчах он забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Подробная статистика выступлений Неймара – здесь .

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