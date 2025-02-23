Винисиус впервые с ноября забил в Ла Лиге – «Жироне». Голов не было 6 матчей

Винисиус Жуниор прервал серию неудач в Ла Лиге.

Вингер «Реала » забил «Жироне» (2:0, второй тайм) в 25-м туре чемпионата Испании. Ассистировал ему Килиан Мбаппе .

Бразилец смог отличиться в испанской лиге впервые с 9 ноября, когда он сделал хет-трик в матче с «Осасуной». На протяжении последующих шести игр забить Винисиусу не удавалось.

Всего у 24-летнего футболиста 9 голов в текущем чемпионате Испании . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .