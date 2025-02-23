Винисиус впервые с ноября забил в Ла Лиге – «Жироне». Голов не было 6 матчей
Винисиус Жуниор прервал серию неудач в Ла Лиге.
Вингер «Реала» забил «Жироне» (2:0, второй тайм) в 25-м туре чемпионата Испании. Ассистировал ему Килиан Мбаппе.
Бразилец смог отличиться в испанской лиге впервые с 9 ноября, когда он сделал хет-трик в матче с «Осасуной». На протяжении последующих шести игр забить Винисиусу не удавалось.
Всего у 24-летнего футболиста 9 голов в текущем чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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