2тайм
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 0:2 – Салах и Собослаи забили с передач друг друга. Онлайн-трансляция
«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в 26-м туре АПЛ.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мохамед Салах открыл счет на 14-й минуте с передачи Доминика Собослаи. Венгр на 37-й отличился сам с передачи египтянина.
Англия. Премьер-лига 23 февраля 16:30
26 турЭтихад
Второй тайм
0 - 2
0.35XG0.19
0′
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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