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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 0:2 – Салах и Собослаи забили с передач друг друга. Онлайн-трансляция

«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в 26-м туре АПЛ.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мохамед Салах открыл счет на 14-й минуте с передачи Доминика Собослаи. Венгр на 37-й отличился сам с передачи египтянина.

Англия. Премьер-лига 23 февраля 16:30
26 тур
Этихад
Манчестер Сити
Второй тайм
0 - 2
0.35XG0.19
0′
Ливерпуль
Коэффициенты
2тайм
Перерыв
37’
  Собослаи
14’
  Салах
Манчестер Сити:
Эдерсон, Гвардиол, Аке, Хусанов, Льюис, Нико Гонсалес, Доку, Мармуш, де Брюйне, Савио, Фоден, Ортега, Рубен Диаш, Рейс, Ковачич, Грилиш, Гюндоган, Бернарду Силва, Матеуш Нунеш, Макати
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер, Гравенберх, Диас, Салах, Джонс, Собослаи, Келлехер, Цимикас, Куанса, Эндо, Эллиот, Нуньес, Кьеза, Гакпо, Диогу Жота

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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logoЛиверпуль
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logoпремьер-лига Англия
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