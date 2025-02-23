«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 0:2 – Салах и Собослаи забили с передач друг друга. Онлайн-трансляция

«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в 26-м туре АПЛ.

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Мохамед Салах открыл счет на 14-й минуте с передачи Доминика Собослаи. Венгр на 37-й отличился сам с передачи египтянина.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ