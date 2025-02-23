Законопроект о запрете хиджабов в спорте поддержал Сенат Франции. Для принятия закона нужно одобрение Национального собрания

Во французском спорте могут запретить одежду, выражающую религиозные взгляды.

Сенат Франции проголосовал за запрет «ношения любого знака или одежды, явно демонстрирующих политическую или религиозную принадлежность» на всех профессиональных и любительских соревнованиях регионального и национального уровня, организованных французскими спортивными федерациями. За было 210 голосов, против – 81. Это предложение обсуждалось и было одобрено государственным органом еще три года назад.

Сейчас для принятия законопроекта все еще необходимо большинство голосов нижней палаты парламента (Национального собрания), но правое правительство поддержало эту меру. Это вызвало обвинения в дискриминации со стороны различных активистов.

Министр Франсуа-Ноэль Бюффе из правой партии Республиканцев заявил, что «правительство решительно поддерживает» законопроект, назвав его желанным шагом «против сепаратизма». Несколько левых сенаторов, в свою очередь, называют законопроект нарушением закона 1905 года о защите свободы совести.

Матильда Оливье, сенатор от партии зеленых, обвинила правых в «прямом и бесстыдном преследовании мусульманских женщин» с целью «исключить» их из спорта.

Эксперты ООН в октябре заявляли, что правила футбольной и баскетбольной федераций, а также решение французского правительства запретить французским спортсменам носить хиджаб, представляя свою страну на Олимпиаде в Париже, были «непропорциональными и дискриминационными».

Напомним, что всеобъемлющий запрет во Франции пока что действует не во всех видах спорта. Религиозную одежду запретили несколько федераций, в том числе футбольная и баскетбольная.

Во Франции не разрешили носить хиджабы футболисткам во время матчей. Суд оставил в силе запрет FFF