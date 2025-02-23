  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Законопроект о запрете хиджабов в спорте поддержал Сенат Франции. Для принятия закона нужно одобрение Национального собрания
40

Законопроект о запрете хиджабов в спорте поддержал Сенат Франции. Для принятия закона нужно одобрение Национального собрания

Во французском спорте могут запретить одежду, выражающую религиозные взгляды.

Сенат Франции проголосовал за запрет «ношения любого знака или одежды, явно демонстрирующих политическую или религиозную принадлежность» на всех профессиональных и любительских соревнованиях регионального и национального уровня, организованных французскими спортивными федерациями. За было 210 голосов, против – 81. Это предложение обсуждалось и было одобрено государственным органом еще три года назад.

Сейчас для принятия законопроекта все еще необходимо большинство голосов нижней палаты парламента (Национального собрания), но правое правительство поддержало эту меру. Это вызвало обвинения в дискриминации со стороны различных активистов.

Министр Франсуа-Ноэль Бюффе из правой партии Республиканцев заявил, что «правительство решительно поддерживает» законопроект, назвав его желанным шагом «против сепаратизма». Несколько левых сенаторов, в свою очередь, называют законопроект нарушением закона 1905 года о защите свободы совести.

Матильда Оливье, сенатор от партии зеленых, обвинила правых в «прямом и бесстыдном преследовании мусульманских женщин» с целью «исключить» их из спорта.

Эксперты ООН в октябре заявляли, что правила футбольной и баскетбольной федераций, а также решение французского правительства запретить французским спортсменам носить хиджаб, представляя свою страну на Олимпиаде в Париже, были «непропорциональными и дискриминационными».

Напомним, что всеобъемлющий запрет во Франции пока что действует не во всех видах спорта. Религиозную одежду запретили несколько федераций, в том числе футбольная и баскетбольная.

Во Франции не разрешили носить хиджабы футболисткам во время матчей. Суд оставил в силе запрет FFF

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: France24
logoлига 1 Франция
Политика
религия
женский футбол
Федерация баскетбола Франции
Федерация футбола Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Филимонов о хейте к «Зениту»: «Есть зависть – только одна команда в лиге обладает такими финансами. Благодаря этому они реализуют все цели, игроков перекупают, зарплату больше дают»
23 минуты назад
Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в федерации!» на игре мадридцев с «Жироной» и свистели, когда игроки фотографировались у баннера об уважении к судьям
15 минут назад
Александер Чеферин: «Со времен Второй мировой войны мир не был в такой опасности, как сейчас. Лидеры Европы заняты бутылочными крышками – не знаю, осознают ли они ситуацию»
1812 минут назад
Хавьер Маскерано: «Месси – душа «Интер Майами». В 37 лет он помогает в обороне, руководит полузащитой. Он ребенок, который хочет играть и не хочет проигрывать»
618 минут назад
«Реал» – «Жирона». Алаба, Мбаппе и Винисиус играют. Онлайн-трансляция
1624 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» играет с «Жироной», «Атлетик» забил 7 голов «Вальядолиду», «Сосьедад» Захаряна примет «Леганес»
18025 минут назадLive
Чеферин о новом формате ЛЧ: «99% людей довольны, рейтинги превосходны. Турнир стал еще более непредсказуемым, это абсолютный успех. Спонсоры готовы вложить еще больше средств»
2243 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Айнтрахт», «Лейпциг» против «Хайденхайма»
12сегодня, 14:31Live
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Ньюкасл» играет с «Ноттингем Форест»
797сегодня, 14:30Live
«Уважаем судей, но это пенальти». «Валенсия» о руке Галана в матче с «Атлетико»
12сегодня, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Айнтрахт». Мусиала и Олисе в старте, Кейн в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
24 минуты назад
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Мармуш, де Брюйне, Салах и Диас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
155 минут назад
Холанд не сыграет с «Ливерпулем». Форварда «Сити» нет даже в запасе
25 минут назад
Исак забил 50 голов в АПЛ за 76 матчей. Только 6 игроков делали это быстрее
315 минут назад
Профсоюз французских судей – президенту «Марселя»: «Мы не коррумпированы. Такие заявления неприемлемы – это нападение на футбол и его ценности. Не стоит брать пример с клубов Ла Лиги»
21 минуту назад
«Зенит» поздравил Бивола с титулом абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе
122 минуты назадФото
В Замбии подтвердили место и дату матча с Россией: «25 марта на «ВТБ Арене»
332 минуты назад
«Атлетик» разгромил «Вальядолид» со счетом 7:1, братья Уильямс забили 3 гола. Команда из Бильбао идет 4-й в Ла Лиге
239 минут назад
Слот о Клоппе: «Звал его на матчи с «Ман Сити» и «Реалом», но он был в другом месте. Юрген – желанный гость, он может приходить к нам когда захочет»
246 минут назад
Агент Помазуна о «Спартаке»: «Он счастлив, что попал в топ-клуб после «Урала». Я не считаю, что Максименко сильнее – Илья составит достойную конкуренцию»
557 минут назад